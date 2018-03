Secretário de Assistência Social participa de projetos na SASC

O Secretário Municipal de Assistência Social de Cocal de Telha Rodrigo Ibiapina, participou nesta Quinta-Feira(15) do lançamento oficial do Cofinanciamento Estadual de Assistência Social e do Projeto SASC Integração em Teresina-Pi.

O lançamento aconteceu durante o Encontro Estadual de Gestores Municipais da Assistência Social organizado pela Secretaria Estadual de Assistência Social e acontecerá até amanhã, Sexta-Feira(16). Rodrigo Ibiapina disse que um evento como este trás enormes benefícios para o município considerando que as informações direciona os gestores a executarem um trabalho mais eficaz e sobretudo eficiente e que a assistência social fica fortalecida com a parceria entre estado e município.

Cocal de Telha passará a integrar o programa e receber um financiamento eventual que será repassado pelo Governo do Estado do Piauí. O Secretário de Estado da Assistência Social esteve presente no evento e falou da participação de todos na construção de políticas públicas que chegam efetivamente aos menos favorecidos. Disse Secretário José Santana.

