Secretaria promove manhã de lazer para crianças e adolescentes do SCFV

Crianças e adolescentes atendidos pelos Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV de Cocal de Telha participaram neste Sábado (21) de uma manhã de lazer em um balneário Rosa Maria em Capitão de Campos. O dia foi recheado de muita informação e diversão. O evento teve como objetivo em aproximar as crianças e as famílias da equipe técnica além de estreitar os vínculos com os colegas promovendo um momento de confraternização entre os alunos, famílias e orientadores.

Os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos é vinculado ao Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) são ações do Governo Federal, mantidas e gerenciadas pela Prefeitura Municipal de Cocal de Telha, através da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), e têm como objetivo principal possibilitar o desenvolvimento de habilidades dos alunos na arte, na cultura, no esporte e no lazer, orientando-os para a escolha profissional consciente e intelectual e a permanecer no sistema educacional, além de sensibilizá-los para os desafios da realidade social, cultural, ambiental e política.

Na programação constou além da diversão ocorreu ainda palestras sobre alimentação saudável, educação e valores. O Secretário Municipal de Assistência Social, Rodrigo Ibiapina, destacou em sua fala a importância da participação da família nas ações da SEMAS e salientou cada serviço realizado na Secretaria de Assistência Social de Cocal de Telha.

