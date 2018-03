Secretaria de Educação confirma início das aulas no dia 5 de Março

A Secretaria Municipal de Educação de Cocal de Telha anuncia início do período letivo 2018 para dia 5 de Março. A informação foi confirmada na manhã desta Quinta-Feira(22) após a SEMED publicar as lotações dos professores e demais profissionais da rede municipal. Na última Terça(20) foi dado início as reformas e limpezas das escolas municipais. Todos os profissionais serão convocados para participar da Jornada Pedagógica já marcada para Segunda-Feira, dia 26 de Fevereiro.

Com o anuncio das reformas, lotações, Jornada Pedagógica e início do período letivo a SEMED dar uma tranquilidade maior aos pais de alunos do município. Amanhã, Sexta-Feira(23) tanto diretores de escolas quanto os coordenadores pedagógicos além da equipe técnica da SEMED participarão do planejamento inicial e preparatório do ano letivo onde será discutida a proposta de trabalho para 2018.



Segundo a professora Helena Carvalho, a Jornada Pedagógica acontecerá na Escola Municipal Anísio Teodoro da Silva, a partir das 7:30 hs da manhã do dia 26 de Fevereiro, portanto, Segunda-Feira. Todos os professores serão convocados por seus respectivos diretores e a partir do dia 27 de Fevereiro(Terça) ao dia 2 de Março(Sexta), os professores participaram das formações e planejamentos nas escolas onde foram lotados.

Estamos trabalhando para dar todo o suporte necessário aos profissionais e aos alunos da rede municipal nesta reta inicial, ou seja, no início do período letivo e ao longo dele. O esforço da gestão municipal em oferecer melhores condições de estrutura física e apoio pedagógico para os profissionais da rede municipal de ensino. Finalizou a Professora Helena Carvalho.

MARCELO BARROSMARCELO BARROSMARCELO BARROS