SEBRAE: Cocal de Telha sediará encontro de secretários municipais

Acontecerá na próxima Sexta-Feira, 6 de Abril, em Cocal de Telha um encontro da Rede de Secretários Municipais de Desenvolvimento Econômico dos Municipais Piauienses. O evento é organizado pelo SEBRAE – Agência de Piripiri e deverá contar com presença de secretários municipais de agricultura, educação e meio ambiente de vários municípios piauienses.

As Redes Regionais surgiram após o 1º Encontro de Secretários Municipais, realizado pelo Sebrae, em dezembro do ano passado, em Parnaíba. O foco dessas redes é integrar os gestores das diversas regiões para que possam discutir estratégias e compartilhar experiências exitosas no setor de desenvolvimento econômico. Um dos temas a serem discutidos será a revitalização das feiras municipais.

DEPTOCOMMARCELO BARROSMARCELO BARROS E JOELMA BONA