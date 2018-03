SCFV inicia matrículas nesta Segunda(26) em Cocal de Telha

Tem início na próxima Segunda-Feira(26) na sede do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS na Rua João Cavalcante no centro da cidade, as matrículas para as aulas ofertadas pelo SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos). Neste ano as aulas ofertadas são: Aula de música: canto e instrumental, dança contemporânea (balé, hiphop, etc), e capoeira para crianças de 6 a 17 anos de idade inseridas no cadúnico.

Para efetivar as matrículas é necessário os pais das crianças apresentarem Xerox dos seguintes documentos: Registro Civil da criança, cartão do Bolsa Família, RG e CPF dos pais e ou responsáveis e o comprovante de residência.

A perspectiva da Coordenação do Serviço de Convivência é ofertar aulas para no mínimo 150 crianças nos turnos manhã e tarde além do trabalho com o grupo de idosos que no ano de 2017 foi destaque dentro das ações do CRAS. O Secretário Municipal de Assistência Social afirmou que o SCFV tem um papel social muito grande e é prioridade dentro da gestão pois atua diretamente com a vulnerabilidade. Cocal de Telha continuará com ações eficazes na redução de desigualdades sociais. Garantiu Rodrigo Ibiapina, Secretário.

