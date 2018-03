Prefeitura paga servidores e injeta mais de meio milhão na economia da cidade

A Prefeitura de Cocal de Telha concluiu nesta Sexta-Feira(9) o pagamento de todos os servidores municipais referente ao mês de fevereiro 2018. Os aniversariantes do mês ainda tiveram o acréscimo no contracheque de 50% do décimo terceiro de 2018. Cerca de 550 mil reais foram investidos em folha de pagamento e injetados na economia do município desde dia 1º de Março até dia de hoje(9).

A gestão municipal reforça o compromisso de seguir acompanhando o comportamento das receitas municipais para manter em dia o pagamento da folha do funcionalismo, uma prioridade para a administração. Disse Secretário Municipal de Finanças Josiel Reinaldo finalizou dizendo que este ano ainda será de contenção de gastos e de busca pelo equilíbrio financeiro.



DEPTOCOMMARCELO BARROSMARCELO BARROS