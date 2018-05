Prefeitura de Cocal de Telha recebe produtos do PAA

A Prefeitura de Cocal de Telha através da Secretaria Municipal de Agricultura recebeu na manhã desta Quinta-Feira (03) os produtos adquiridos pelo Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) de integrantes da agricultura familiar de Cocal de Telha e que serão doados a famílias carentes atendidas pelos programas sociais vinculados a Secretaria Municipal de Assistência Social através do CRAS (Centro de Referência da Assistência Social).

Hoje a entrega foi de 300 kg de milho verde produzidos pelo agricultor Zé Wilson, morador do Assentamento Folha Miúda. Após a conferência e a pesagem, ocorreu a entrega a secretaria Municipal de Assistência Social para que providencie a distribuição para as famílias carentes e inscritas na CadÚnico.

De acordo com a Prefeita Ana Célia a compra dos alimentos pelo município junto aos pequenos agricultores é uma forma de fortalecer ainda mais a agricultura familiar. Temos uma parceria muito produtiva com a SDR e favorece o homem do campo que também participará da venda de produtos para a merenda escolar.

Segundo Ana Célia, “Ao todo, são muitos itens, produzidos pelos agricultores, que o município comprará e que serão distribuídos para as famílias carentes e instituições organizadas já cadastradas junto aos órgãos públicos. Estamos muito felizes com este momento. Queremos que mais recursos cheguem ao PAA, que outras famílias também possam fazer parte do programa e fortaleçam ainda mais a agricultura familiar do nosso município”, disse a Prefeita de Cocal de Telha Ana Célia.

DEPTOCOMMARCELO BARROSMARCELO BARROS E JOELMA BONA