Prefeitura de Cocal de Telha inicia recuperação da estrada da Lagoa Alegre

A Prefeitura Municipal de Cocal de Telha iniciou na manhã desta Terça-Feira(27) a recuperação da estrada de acesso as localidade Lagoa Alegre e Sambaibinha à BR 343 na zona rural do município. A equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura está empenhada em fazer toda a recuperação da via principal que dista aproximadamente 5 km. A obra será custeada com recursos próprios da Prefeitura Municipal.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura está disponibilizando todo o maquinário necessário para a recuperação da estrada que encontrava bastante danificada por causa das últimas chuvas que atingiram a região. Além de beneficiar a população que transita pela via, a recuperação beneficiará também os ônibus escolares que trafegam diariamente pela região já que o início das aulas está previsto para o dia 5 de Março.

MARCELO BARROSMARCELO BARROSMARCELO BARROS