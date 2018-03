Prefeitura de Cocal de Telha inicia distribuição de mudas de cajú

A Prefeitura de Cocal de Telha está incentivando o desenvolvimento sustentável da cajucultura em todo o município. Na manhã desta Segunda-Feira(26) a Secretária Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos Deusinha Mendes deu início a distribuição de mil mudas de caju a agricultores familiares.

As mudas foram adquiridas graças há uma parceria entre a Prefeitura de Cocal de Telha e Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural (SDR). o objetivo é fortalecer a cajucultura em Cocal de Telha a partir do desenvolvimento da agricultura familiar.



O município de Cocal de Telha tem uma safra muito grande de caju e produz frente a cooperativas e agricultores familiares milhares de litros de cajuína sendo considerada uma das melhores e mais saborosa de todo estado do Piauí. O caju é uma cultura resistente a seca e com isso, estamos promovendo e apoiando o desenvolvimento rural, renda e a sustentabilidade dessas famílias, disse a Prefeita Ana Célia, grande incentivadora da agricultura e do empreendedorismo local.



DEPTOCOMMARCELO BARROSMARCELO BARROS E JOELMA BONA