Prefeitura de Cocal de Telha e SENAR encerram mais um curso gratuito

Encerrou na tarde desta Quarta-Feira(14) o curso de higiene, conservação e manipulação de alimentos. Cerca de 15 microempreendedores que atuam no dia-a-dia com venda e produção de alimentos participaram do curso ofertado pela Prefeitura de Cocal de Telha através da Casa do Empreendedor em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR.

A formação foi ministrada pela instrutora Lúcia (SENAR) e foi coordenador pela Agente de Desenvolvimento Simone Silva. O curso abordou orientações sobre manipulação higiênica dos alimentos, armazenamento e conservação dos alimentos, contaminantes alimentares, doenças transmitidas por alimentos, higiene pessoal, dos alimentos e operacional e boas práticas. A Vigilância Sanitária de Cocal de Telha esteve presente acompanhando o desenvolvimento do curso.

DEPTOCOMMARCELO BARROSMARCELO BARROS