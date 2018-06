Prefeitura de Cocal de Telha distribui mais de 1,5 toneladas de alimentos

A Prefeitura de Cocal de Telha através da parceria com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural (SDR) realizou na manhã dessa terça-feira (05), a entrega de mais de uma tonelada e meia de alimentos adquiridos através do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA, oriundos da agricultura familiar cocatelhense. Foram distribuídos aproximadamente 1,2 mil kilos de peixe e mais 350 kilos de milho e aboboras atendendo diretamente cerca de 600 famílias cadastradas no CRAS/REDE SUAS.

A Secretaria Municipal de Agricultura e a Secretaria Municipal de Assistência Social foram as responsáveis em coordenar a aquisição e distribuição dos alimentos. Procuramos atender o maior número de famílias possíveis. A prioridade foram as famílias já cadastradas e atendidas pelos centros de referência e Bolsa Família. Disse o Secretário Municipal de Assistência Social Rodrigo Ibiapina.

A cada ano a gestão amplia os investimentos e distribuição de alimentos adquiridos pelo Programa de Aquisição de Alimentos _ PAA, uma luta constante da prefeita Ana Célia e de sua equipe administrativa. Investimentos que chega ao homem do campo e benefícios as famílias cocatelhenses. O vice-prefeito Kilson Oliveira acompanhado dos Secretários Municipais Rodrigo Ibiapina (Assistência Social) e Viviane Martins (Agricultura) e a Vereadora Karyne Aragão estiveram presentes e representaram a prefeita Ana Célia durante a entrega dos peixes, aboboras e milho. Com esta distribuição já mais de duas toneladas de alimentos entregues diretamente a população atendidas pelo programa.

DEPTOCOMMARCELO BARROSMARCELO BARROS E JOELMA BONA