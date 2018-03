Prefeitura de Cocal de Telha decreta ponto facultativo no 13 de Março

O dia 13 de Março é um marco na história do Território dos Carnaubais, no Piauí e para o Brasil, haja vista que nesta data ocorreu o único derramamento de sangue pela independência do Brasil e que tanto orgulha o nosso povo.

No entanto a história dos Heróis do Jenipapo não chega aos municípios do Território como deveriam. Poucos municípios ou quase nenhum decretam feriado municipal nesta data ou pelo menos ponto facultativo.

Em Cocal de Telha, 120 km ao norte da capital do estado do Piauí, decretou ponto facultativo em reconhecimento aos heróis da Batalha do Jenipapo. Cocal de Telha foi emancipada de Campo Maior em 1995 e há 22 anos mantém vivo e forte o laço com a capital da carne de sol. Cocal de Telha e Nossa Senhora de Nazaré são os únicos municípios do Território dos Carnaubais a oficializarem a data decretando ponto facultativo e ou feriado.

