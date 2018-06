Prefeitura de Cocal de Telha confirma realização do Festival Junino

A Prefeitura de Cocal de Telha confirmou nesta Segunda-Feira (24) a realização da 5ª. Edição do Festival de Tradições Juninas. O evento acontecerá no Ginásio Poliesportivo Prefeito Raimundo Anísio no dia 13 de Julho. A Secretaria Municipal de Cultura está coordenando todo o evento que contará com apresentações de quadrilhas de vários municípios, grupos de dança, casamento caipira, barracas com bebidas e comidas típicas.

A Coordenação do festival comunicou ainda que a programação oficial e completa do evento será definida em breve junto com outras atrações. "O Festival de Tradições, é tradição no nosso município, e com certeza, em 2018, faremos um grande evento para toda a população cocatelhense, e também para amigos das cidades vizinhas, que poderão vim apreciar a nossa festividade, destacou a Prefeita Ana Célia”.

DEPTOCOMMARCELO BARROSMARCELO BARROS E JOELMA BONA