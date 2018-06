Prefeita Ana Célia prestigia Novena do Festejo de Santo Antônio

Na última Segunda-feira, dia 11 de Junho, o município de Cocal de Telha foi convidado a participar da 11ª Novena do Festejo de Santo Antônio em Campo Maior. O festejo do santo casamenteiro é a maior festa religiosa do Piauí e uma das maiores do nordeste. O município de Capitão de Campos também foi convidado.

A Prefeita Ana Célia esteve prestigiando a solenidade religiosa na Catedral de Santo Antônio presidida pelo Bispo de Parnaiba Dom Juarez e do Bispo da Diocese de Campo Maior Dom Francisco de Assis.

