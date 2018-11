Prefeita Ana Célia participa da aula inaugural do curso de administração

“Desejo a todos um ótimo aprendizado, pois a Educação é responsável por mudar o mundo e é apostando no potencial de cada um que Cocal de Telha torna-se referência. Meu grande sonho é que Cocal de Telha tenha várias oportunidades de ensino superior, iniciamos com o curso de administração mas outros devem ser instalado em breve permitindo que a população possa aprender uma profissão e se especializar sem a necessidade de ter de sair do município. Falou a Prefeita Ana Célia com exclusividade ao portal durante a cerimônia de implantação do curso de administração no município pela UESPI.

“Plantamos uma semente quando era secretária de dducação quando trouxemos o ensino médio e agora como gestora conseguimos instalar um curso de nível superior de uma universidade pública. A semente está plantada e, em breve, Cocal de Telha colherá os frutos”, disse Ana Célia, Prefeita de Cocal de Telha. O município alcançou nos últimos anos os maiores índices de aprovação em vestibulares graças a qualidade do ensino ofertado na Unidade Escolar Job de Macêdo Brito.

Estiveram participando da aula inaugural do polo Cocal de Telha do curso de administração pela Universidade Estadual do Piauí – UESPI no auditório da Unidade Escolar Job de Macêdo Brito além da Prefeita Ana Célia, Diretora e Professora Meire lucia Cavalcante Nogueira Alves, Coordenador Pedagógico Professor Elenilson Vieira, representantes da UESPI, professores, alunos e comunidade em geral.

DEPTOCOMMARCELO BARROS