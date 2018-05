Prefeita Ana Célia é homenageada na Marcha dos Prefeitos em Brasília.

A Prefeita Ana Célia de Cocal de Telha esta em Brasília-DF participando da XXI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios organizada pela Confederação Nacional dos Municípios e reúne todos os prefeitos do Brasil. A cerimônia aconteceu na manhã desta Terça-Feira, dia 22 de Maio.

Para homenagear os 90 anos da participação da mulher na administração municipal, todas as prefeitas que atuam no movimento mulheres municipalistas foram chamadas ao palco principal onde receberam todas as homenagens. O hino nacional foi entoado enquanto imagens de lideranças femininas do Brasil inteiro.

A Prefeita de Cocal de Telha, Ana Célia(PP) foi convocada representando o Piauí assim como a Prefeita Neta Santos, de Angical. Ambas fazem parte da representação nacional do Movimento Mulheres Municipalistas. O movimento conta com um grupo de trabalho bastante forte e articulado na luta pelo empoderamento das mulheres. A Gestora cocatelhense é uma das grandes lideranças da região dos carnaubais e referência de gestão. O evento encerrará neste dia 24 de Maio, Quinta-Feira.

DEPTOCOMMARCELO BARROS