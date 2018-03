NASF E CAPS realizam atividade especial para comemorar Dia da Mulher

Para comemorar o Dia Internacional da Mulher, o Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) e o Centro de Atenção Psicosocial (CAPS), do município de Cocal de Telha com apoio da Prefeitura Municipal e da Secretaria Municipal de Saúde, realizou uma programação especial na manhã dessa Sexta-feira (09) com os pacientes atendidos nos programas.

O evento denominado de Manhã Mulher contou com uma palestra informativa, atividades recreativas, sorteio de brindes e um divertido banho de piscina na Chácara Dois Irmãos no povoado Varjota zona rural de município.

