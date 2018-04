Igreja divulga programação dos festejos de Cocal de Telha

Abril é o mês de celebrar a festa do Padroeiro de Cocal de Telha, São José Operário. A programação da grande festa religiosa do município foi divulgada neste dia 2 de Abril, Segunda-Feira. Este ano, o festejo terá como tema “Com a intercessão de São José Operário, construindo a superação da violência”.

A festa que inicia no dia 21 de Abril com a procissão que sairá da sede do Conselho Tutelar na Rua José de Macêdo Brito e percorrerá diversas ruas da cidade ladeada pelos fieis. Haverá missas todos os dias a partir das 7 horas manhã com terços diários às 19 horas e novenas as 19:30 horas. O encerramento da festa do padroeiro será dia 1º de Maio. A festa está sendo organizada pelo Padre Edvando e por uma comissão organizadora.

