Feira em Cocal de Telha reunirá agricultores familiares de cinco municípios.

A Prefeitura de Cocal de Telha com apoio do SEBRAE e da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) realizará neste Domingo(29) a Feira da Agricultura Familiar na Praça da Paz a partir das 6 horas da manhã. Nesta edição a feira contará além dos agricultores de Cocal de Telha também teremos agricultores de Pedro II, Piripiri, Boa Hora e de Barras.

O evento objetiva apresentar à população os pequenos produtores da zona rural dos municípios, valorizando a agricultura familiar e incentivando a expansão dos negócios. Durante a atividade, os agricultores realizaram exposição e a comercialização de dezenas de produtos da terra como doces, farinha, frutas, legumes, pães, verduras, animais de pequenos portes e demais produtos.

Em Cocal de Telha a coordenação da feira está a cargo da Secretaria Municipal de Agricultura e da Casa do Empreendedor. A Prefeita Ana Célia explicou que a feira busca levar aos cidadãos alimentos produzidos no município e com preços bastante acessíveis. E a parceria com o SEBRAE e SDR fortalece ainda mais o trabalho desenvolvido no município. Encerrou convidando toda a população a visitarem a feira no Domingo, que é também, ultimo domingo dos Festejos do Padroeiro da cidade, São José Operário.

DEPTOCOMMARCELO BARROSMARCELO BARROS E JOELMA BONA