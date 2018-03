Encontro prepara diretores e coordenadores para início do ano letivo

O ano letivo de 2018 começará no dia 05 de Março para cerca de 1.300 alunos da rede municipal de Cocal de Telha nas modalidades ensino infantil, fundamental e Educação de Jovens e Adultos em 7 escolas municipais espalhadas na zona urbana e rural. Para tanto, a SEMED reuniu todos os diretores de escolas, coordenadores pedagógicos, coordenações de programas educacionais e equipe técnica, para apresentar o calendário letivo 2018 e metas a serem alcançadas pela educação municipal.

Conduzida pela Secretária Municipal de Educação Professora Helena Carvalho, a 1ª Formação Continuada dos gestores escolares, aconteceu na Escola Municipal Anísio Teodoro da Silva. Na oportunidade ainda foi apresentada e discutida a programação da Jornada Pedagógica que acontecerá na próxima Segunda-Feira(26) e reunirá todos os professores da rede.

Segundo a Professora Helena Carvalho o encontro foi bastante motivador e serviu de incentivo ao trabalho da equipe. A secretária destacou em sua fala as várias medidas que já foram adotadas para o início das aulas, garantindo que todas as unidades estejam preparadas para receber os alunos, para a tranquilidade dos pais.

De acordo com a secretária, o Núcleo Gestor das maiores escolas do município passou por alterações de pessoal. As modificações foram necessárias para atender a proposta de reorganização visando atender melhor as demandas das unidades tanto no ponto de vista pedagógico quanto administrativo. O outro ponto foi focar no planejamento e realização de projetos pedagógicos dentro do período letivo.

MARCELO BARROSMARCELO BARROSMARCELO BARROS