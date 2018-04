Cocal de Telha vai receber viatura Moto Viatura para GPM

O GPM (Grupamento de Polícia Militar) do município de Cocal de Telha irá receber neste Domingo(22) uma motocicleta modelo XRE 300 destinada para agilizar os serviços de policiamento ostensivo na cidade.

O veículo para o GPM é uma reivindicou de iniciativa da Vereadora Karyne do Rodrigão, que em Janeiro, havia encaminhada ofício para o então Secretário de Segurança Pública Fábio Abreu e que foi atendido nesta data. O veículo será entregue ao Comandante do GPM Cocal de Telha em uma cerimônia que contará com a presença de diversas autoridades locais e regionais.

A Vereadora Karyne disse o município ganha mais um reforço na Segurança Pública e que isso foi graças ao empenho de Fábio Abre enquanto esteve a frente da Secretaria de Segurança Pública do Piauí.

