Cocal de Telha vai receber mudas e sementes no dia 26, Veja!

A Prefeita de Cocal de Telha Ana Célia e a Secretária Municipal de Agricultura, Viviane Martins, foram convidadas pelo Governo do Estado para participar da solenidade de entrega aos municípios de mudas de caju, sementes de milho e feijão além de palmas para serem distribuídas as famílias da agricultura familiar pertencentes a Cocal de Telha. O evento está marcado para o dia 26 de Fevereiro na Câmara de Vereadores de Campo Maior a partir das 15 horas.

As sementes que serão distribuídas aos agricultores de Cocal de Telha cadastrados beneficiará diretamente cerca de 500 raquetes de palmas. As informações oficiais com número e quantidade de sementes e mudas será confirmado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural. Na solenidade é aguardada a presença do Secretário de Estado e Deputado Estadual Francisco Lima.

A prefeita Ana Célia disse que a Prefeitura de Cocal de Telha vem fazendo sua parte no sentido de garantir todo o apoio possível para os agricultores cocatelhenses. Encerrou.

MARCELO BARROS