Cocal de Telha realizará atividades para prevenir e combater a hipertensão.

O Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), o Centro de Atenção Psicosocial (CAPS) e a Equipe da Estratégia da Família (EFS) da Secretaria Municipal de Saúde e a Prefeitura de Cocal de Telha preparam para a próxima Quinta-Feira, dia 26 de Abril, diversas atividades alusivas ao Dia Nacional de Prevenção e Combate a Hipertensão. O objetivo é de conscientizar a comunidade sobre a importância de se prevenir e tratar o tema.

Segundo os dados da Secretaria Municipal de Saúde, cerca de 700 pessoas, ou seja 15% aproximadamente da população cocatelhense sofre com hipertensão em um grupo de pessoas com mais de 20 anos. O dado é preocupante considerando que muitos ainda não sabem que são portadores da doença. A Secretaria Municipal de Saúde desenvolve diversas ações permanentes no combate a hipertensão que vai de orientações nutricionais a propostas de atividades físicas.

O principal objetivo da campanha é mostrar à população a importância de aferir a pressão arterial com regularidade e incentivar hábitos de vida mais saudáveis. Os principais sintomas da hipertensão são: dor de cabeça, dor na nuca, tonturas, enjoos e falta de ar.

A programação será desenvolvida pelas equipes do NASF, CAPS, ESF com apoio dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS). As 8:00 será a abertura oficial na sede do NASF, depois haverá uma caminhada pelas ruas da cidade e ao chegar na Praça São José Operário realizaremos diversas atividades de saúde gratuitas como aferimento de pressão arterial, teste da glicemia, cálculos de IMC, antropometria e aula de dança. Toda a comunidade é convidada a participar que tem e quem não tem hipertensão. Destacou uma das organizadoras do evento a Fisioterapeuta do NASF Amanda Louise.

DEPTOCOMMARCELO BARROSMARCELO BARROS E JOELMA BONA