Cocal de Telha realiza implantação do NUCA em busca do Selo Unicef

Aconteceu na noite desta Quinta-Feira, dia 7 de Junho, a implantação do Núcleo de Cidadania dos Adolescentes – NUCA. Além de ser um programa que irá integrar cada vez mais os adolescentes a uma convivência participativa, o núcleo fortalecerá a articulação para que o município conquiste o reconhecimento do Selo Unicef Município Aprovado edição 2017-2020.

A solenidade de implantação teve início às 19:30 na sede do CRAS e contou com a participação da Prefeita Ana Célia, Articuladora e Coordenadora do Programa Prefeita Amiga da Criança Joelma Bona, Secretários municipais: Rodrigo Ibiapina (Assistência Social), Viviane Martins (Agricultura), Deusinha Mendes (Meio Ambiente), Filho da Cleuta (Infraestrutura) além da Vereadora Karyne do Rodrigão e Vereador Chico Porteira, Presidente do CMDCA Phaena Alves e Conselheiros Tutelares.

A Prefeita Ana Célia em sua fala destacou o poder de transformação dos adolescentes na sociedade e enfatizou a alegria do município em contribuir com a formação de um núcleo composto por adolescentes e jovens capazes de contribuir significativamente nas transformações necessárias. A gestora disse que o município de Cocal de Telha precisa da colaboração de todos e apostamos em um futuro próspero e fortalecido com a participação cidadã de cada um.

O moblizador do NUCA Marcelo Araújo falou dos objetivos e a importância dos adolescentes nas atividades propostas e destacou os 8 desafios que o núcleo terá que cumprir para se manter no caminho em busca do Selo Unicef. Na oportunidade todos os adolescentes receberam uma camiseta e material informativo sobre o U-Report Brasil para que todos possam cadastrar-se. O núcleo possui 20 adolescentes inscritos e aptos a participarem das atividades proposta ao grupo.

O NUCA de Cocal de Telha já tem compromisso marcado para participarem da cerimônia de entrega do Selo Empreendedor Amigo da Criança, certificação entregue aos empreendedores locais eleitos pelo CMDCA que contribiuem com as políticas públicas de combate ao trabalho infantil no próximo dia 13 de Junho às 15:30 horas na Câmara de Vereadores. Dia 14 acontecerá a primeira reunião de planejamento do NUCA às 19 horas na sede do CRAS que discutira a participação do Núcleo no 1º Fórum Comunitário do Selo Unicef que acontecerá no final do mês.

DEPTOCOMMARCELO BARROSMARCELO BARROS E JOELMA BONA