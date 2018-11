Cocal de Telha prepara Feira da Agricultura Familiar para Dezembro

No próximo dia 2 de Dezembro, Domingo, a partir das 6 horas da manhã na Praça São José Operário acontecerá mais uma edição da Feira da Agricultura Familiar. Para movimentar e proporcionar uma maior visitação e comercialização dos produtos a Secretaria de Agricultura está preparando uma programação especial para esta edição da feira e anunciou a festança com o melhor Forró Pé de Serra do Piauí, Sanfoneiro Domingos Vieira.

Na Feira da Agricultura Familiar em Cocal de Telha já é tradicional e os consumidores compram frutas, verduras e legumes sem agrotóxicos, derivados do leite, doces artesanais, animais de pequenos portes, artesanatos e muitos outros produtos. A prefeita Ana Célia, uma entusiasta da feira, afirmou que boa parte da população talvez não saiba da grande variedade de produtos que são produzidos na agricultura em Cocal de Telha e com a feira é possível mostrar a variedades e a riqueza de produtos produzidos pela agricultura familiar, além dos alimentos serem mais saborosos e saudáveis. Encerrou.





