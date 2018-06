Cocal de Telha planeja ações para Semana do Bebê e da Amamentação

Os preparativos para a terceira edição da Semana do Bebê e da 1ª Semana da Amamentação, ações integrada da Prefeitura de Cocal de Telha com o Selo UNICEF e Programa Prefeita Amiga da Criança, já foram iniciados. Representantes das secretárias municipais de Saúde e Assistência Social se reuniram, na manhã desta Quarta-Feira, 13 de Junho, para planejar ações do evento que é uma estratégia de mobilização para garantir o direito, a sobrevivência e ao desenvolvimento das crianças, da gestação aos 6 anos de vida, fase da primeira infância.

Os eventos terão como objetivo: contribuir para a diminuição do índice de mortalidade infantil, melhoria da qualidade de vida das crianças de 0 a 3 anos; diminuir as situações de exclusão social decorrente da gravidez precoce; informar, sensibilizar e envolver a sociedade em torno da situação da primeira infância e conferir visibilidade social às ações pertinentes à questão, em desenvolvimento no município de Cocal de Telha no âmbito intersecretarial.

Durante a reunião, que contou com a presença do Secretário Municipal de Saúde, Deane Rodrigues e do Secretário Municipal de Assistência Social Rodrigo Ibiapina, Enfermeiras Liana e Helen, coordenadoras das equipes do PSF no município, Zona Urbana e Rural, além da chefe do Departamento Municipal de Programas e projetos da SMS Maria Orlanda, Articuladora do Selo UNICEF e Coordenadora do PPAC Joelma Bona e do Coordenador de Comunicação Professor Marcelo Barros, foram discutido programação, responsabilização e outras demandas, amparados nas informações relativas as edições anteriores. As ações também deverão contar com o apoio e integração da Secretaria Municipal de Educação.

“Na Semana do Bebê e da Amamentação, os serviços do município e das instituições se voltarão de forma humanizada para o cuidado integral na família como um todo. As ações planejadas serão articuladas pela Comissão Intersetorial e contará com o apoio da Prefeitura de Cocal de Telha e da Câmara de Vereadores.

MARCELO BARROS