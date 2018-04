Cocal de Telha irá receber recursos para investir em projetos

A Associação Comunitária do Povoado Lagoa Alegre em Cocal de Telha que se dedica a produção de cajuína recebeu nesta Terça-Feira(17) uma equipe técnica formada por Raimundo Soares, Consultor do Progere II em cadeias produtivas e o Lucas Gomes da Regional da Emater além de Cleudiane Marques, chefe do Escritório da ADAPI em Cocal de Telha e Francisco Costa, Presidente da Associação Comunitária.

A Reunião teve como objetivo apresentar a comunidade o Progere (Programa de Geração de Emprego e Renda) além de esclarecer sobre a obtenção de recursos para investimento locais e verificar em loco a documentação básica necessária para aquisição dos investimentos pela associação. A iniciativa proporciona impulsionar a economia da comunidade e das famílias que serão atendidas. A proposta do Progere é investir cerca de 150 mil reais em projetos mantidos pelas associações comunitárias do município. Segundo informações cerca de duas entidades devem receber o investimento.

A Prefeitura de Cocal de Telha vem buscando firmar parcerias para fortalecer a agricultura familiar e a geração de renda contemplando os pequenos empreendedores com apoio na construção de projetos e principalmente na formação. O resultado da parceria efetivamente conquistada que traz resultados positivos é Proger através da Emater. Disse a Prefeita Ana Célia.

DEPTOCOMMARCELO BARROSMARCELO BARROS E JOELMA BONA