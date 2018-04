Cocal de Telha instala Comissão Intersetorial do Selo Unicef

Na manhã desta Quarta-Feira, 16 de Abril, reuniu-se na Sala de Reunião da Prefeitura de Cocal de Telha os representantes dos órgãos e entidades que estarão representados na Comissão Intersetorial do Selo Unicef Edição 2017 – 2020.

O encontro foi aberto pela Articuladora do Selo Unicef Professora Joelma Bona que saudou todos os presentes e falou sobre o objetivo da reunião. O Professor Marcelo Barros, Coordenador de Comunicação do Programa Prefeito Amigo da Criança e do Selo Unicef, apresentou aos presentes as metas, indicadores e a missão do município de Cocal de Telha. Na oportunidade ainda foi realizado uma explanação e discussão sobre os indicadores sociais do município. No final a Prefeita Ana Célia assinou a portaria de composição da Comissão Intersetorial.

A Prefeita Ana Célia solicitou de todos os envolvidos e especialmente aos secretários municípios, todo o empenho possível para atender as demandas orientadas pela Comissão Intersetorial. Já está na hora de Cocal de Telha ganhar o Selo Unicef e para alcançar essa honra, depende somente de nossas ações em garantir com eficiência os direitos de nossas crianças e adolescentes. Disse confiante a Prefeita Ana Célia.

O Selo Unicef – Município Aprovado é um reconhecimento internacional que a cidade conquista pelo resultado dos seus esforços na melhoria da qualidade de vida de crianças e adolescentes. A partir de um diagnóstico e de dados levantados pelo Unicef, os municípios que se inscrevem passam a conhecer melhor sua realidade e as políticas voltadas para infância e adolescência.

Iniciativa do Fundo das Nações Unidas para a Infância – UNICEF, o Selo estimula os municípios a implementarem políticas públicas para diminuir as desigualdades e garantir os direitos das crianças e dos adolescentes previstos na Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança e no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Com dados concretos e participação popular, o município tem condições de rever suas políticas e repensar estratégias de forma a alcançar os objetivos buscados, que estão relacionados aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio – ODMs. Esta edição do Selo Unicef contempla a realização de dois fóruns comunitários, o primeiro realizado ainda neste semestre, e a criação dos Nucas como atividades obrigatórias.

DEPTOCOMMARCELO BARROSMARCELO BARROS E JOELMA BONA