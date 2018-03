Cocal de Telha implantará projeto internacional em defesa das mulheres

Nos últimos anos a cidade de Cocal de Telha vem desenvolvendo dezenas de ações relacionadas ao combate da violência contra a mulher. O município foi pioneiro na implantação do projeto Lei Maria da Penha nas Escolas. O trabalho em Cocal de Telha fez o município construir uma rede de proteção criando o Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres e a Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres.

Na manhã desta Quinta-feira(22) o município recebeu uma missão do Banco Mundial e da Coordenadoria Estadual com objetivo de apresentar um projeto que está sendo executado no pais africano da Uganda e que no Brasil será implantado no estado do Piauí, Teresina e Cocal de Telha foram escolhidas.

Estiveram participando do encontro os representantes da rede de proteção cocatelhense e representantes da Oxford Policy Management (OPM) Roberta, Consultora Local, e Terry Roopnarame, Coordenador do projeto SASA e de Layssa Maia, Diretora de Planejamento da Coordenadoria Estadual de Políticas para Mulher.

Por ser uma referência, Cocal de Telha será a única cidade do interior do estado a receber o projeto que terá como objetivo fundamental a formação de ativistas para trabalhar a conscientização das comunidades para combater de todas as formas a violência contra a mulher. Durante o encontro ficou definido uma agenda e que no mês de Abril haverá um novo encontro com equipes de trabalho no município.

DEPTOCOMMARCELO BARROSMARCELO BARROS