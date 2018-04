Cocal de Telha encerra curso no Povoado Calengue

A Prefeitura de Cocal de Telha e a Casa do Empreendedor e o SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) encerram nesta Sexta-Feira(20) o curso de aproveitamento e beneficiamento de macaxeira. O curso foi realizado no povoado Calengue e contou com a participação de diversas mulheres da região.

O encerramento contou com a presença da Prefeita Ana Célia e do Vereador Leandro Moreira. A prefeita destacou a importância de cursos como este que a prefeitura oferta pois oferece a oportunidade de proporcionar as mulheres uma melhoria na geração de renda e no empoderamento feminino na comuniade e na família. A gestora parabenizou a todas e agradeceu ao SENAR pela parceria. Um banquete foi servido aos convidados presentes.

