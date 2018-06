Cocal de Telha beneficiará mais de 60 pessoas com órteses e próteses

Na manha desta Terça-Feira, dia 19 de Junho, a Secretaria Municipal de Saúde de Cocal de Telha desenvolveu a 2ª etapa do Programa Passo a Frente. O programa que tem como objetivo descentralizar os serviços de atendimento às pessoas com deficiência distribuindo cadeiras de rodas, cadeiras de banho, moletas, coletes, bengalas, andadores, sapato ortopédicos diabéticos e pé congênito e muitas outras órteses e próteses.

Do município de Cocal de Telha foram atendidas no programa aproximadamente 61 pessoas entre homens e mulheres e foram acompanhados por profissionais da Secretaria Municipal de Saúde cocatelhense. Segundo o Secretário de Saúde Deane Rodrigues a prefeita Ana Célia determinou que fossem ofertados tantos profissionais e condições de deslocamento que fossem necessários aos pacientes e a seus familiares para Campo Maior onde foram realizado as medições e consultas.

“Estamos felizes em contribuir na melhoria da vida de pessoas que necessitam neste momento de uma atenção especial. Ana Célia disse ainda que o objetivo é facilitar a vida das pessoas com deficiência oferecendo este serviço. O Programa “Passo à Frente”, faz com que as pessoas não precisem se deslocarem para Teresina, por exemplo, para conseguir uma prótese. O benefício vem até a pessoa através de uma carreta ortopédica", afirma a prefeita Ana Célia de Cocal de Telha.

Os atendimentos ocorreram na UBS do Bairro São Luiz próximo ao mercado do Conjunto José de Almeida. A SMS de Cocal de Telha ofertou o transporte e uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde do Núcleo de Apoio a Saúde da Família – NASF e agentes Comunitários de Saúde realizaram os acompanhamentos além da colaboração dos familiares. A entrega acontecerá nos próximos meses.

DEPTOCOMMARCELO BARROSMARCELO BARROS E JOELMA BONA