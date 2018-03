A Secretaria Municipal de Saúde de Cocal de Telha aderiu ao Programa Passo à Frente que funciona como uma oficina ortopédica itinerante, com fabricação ou adaptação de cadeiras de rodas, coletes, botas, palmilhas e avaliações para uso de muletas, bengalas, andadores sapatos para pé diabético e pé congênito.

As atividades do Passo à Frente nos municípios tem evitado o deslocamento de centenas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) para Teresina, fortalecendo o processo de descentralização e resolutividade dos atendimentos.

A 1ª Etapa do programa é a capitação e cadastro de todos os deficientes, acamados ou idosos que podem ser beneficiados pela oficina e a 2ª Etapa será o atendimento e avaliação multidisciplinar que ocorrerá no município de Campo Maior nos dias 17 a 19 de Abril. A 3ª Etapa entrega de todos os equipamentos para os beneficiários.

O município de Cocal de Telha já está cadastrando os deficientes acamados e idosos que necessitem do beneficio. Procure a Secretaria Municipal de Saúde, localizada onde funcionava o Posto de Saúde e ou a sede do NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família) ambos na Rua Maria dos Anjos. É necessário apresentar documentos pessoais e cartão do SUS.

