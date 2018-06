CEDCA realiza reunião descentralizada em Campo Maior

O Conselho Estadual dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes do Piauí (CEDCA-PI) realizou na manhã desta Terça-Feira(19) uma reunião descentralizada com conselheiros tutelares e membros dos conselho municipais com objetivo de discutir pautas relacionadas ao enfrentamento ao trabalho infantil, Campanha Leão Amigo, conferências municipais.

A reunião aconteceu na sede da Secretaria Municipal de Educação de Campo Maior e estiveram presentes representantes de Cocal de Telha, Campo Maior, Cabeceiras do Piauí e Buriti dos Montes. A caravana do CEDCA vai ainda desenvolver o mesmo trabalho nos municípios de Piripiri e Parnaiba, hoje e amanhã.

Cocal de Telha esteve participando e enviou ao encontro com o Conselho Estadual representantes do Conselho Tutelar, CMDCA e Membros do Comitê do Trabalho Infantil, Coordenação do Programa Prefeita Amiga da Criança e do Selo Unicef.

DEPTOCOMMARCELO BARROSMARCELO BARROS E JOELMA BONA