Banco Mundial vai executar projeto em Cocal de Telha

O município de Cocal de Telha participou em Teresina, no último dia 7 de Março, por ocasião das comemorações ao Dia Internacional da Mulher, de uma oficina “Violência contra a Mulher” a convite da Coordenadoria Estadual de Políticas Públicas para as mulheres com presença do Banco Mundial e outras entidades.

Cocal de Telha foi representada pela Coordenadora de Políticas Públicas para as Mulheres Leticia Rocha e da Assistente Social Ronicleide Oliveira. Na oportunidade foi anunciado que o município de Cocal de Telha foi o único do interior do estado do Piauí a receber o projeto que será executado pelo Banco Mundial. No Piauí apenas a capital do estado, Teresina e Cocal de Telha no interior do estado foram contempladas. Esse projeto terá como moldes o já executado na Uganda, África.

A escolha do município se deu graças ao trabalho sério desenvolvimento na cidade pelos diversos órgãos de proteção da mulher como a Coordenadoria e o Conselho da Mulher. Uma missão do Banco Mundial visitará Cocal de Telha no próximo dia 20 de Março realizando visita técnica nas áreas que serão atendidas pelo projeto.

Na manhã dessa Quarta-Feira(14) a prefeita Ana Célia recebeu em seu gabinete uma equipe da Coordenadoria da Mulher que apresentou a gestora um planejamento de mobilização para recepção do Banco Mundial. Cocal de Telha é no Território dos Carnaubais um das grandes referência no combate a violência contra a mulher.

DEPTOCOMMARCELO BARROSMARCELO BARROS