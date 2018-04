Atividades no Dia de Prevenção e Combate a Hipertensão em Cocal de Telha

Na manhã desta Quinta-Feira (26) é o Dia Nacional de Combate à Hipertensão. Para lembrar a data, a Secretaria Municipal de Saúde de Cocal de Telha realizou na Praça São José Operário diversas atividades voltadas para a comunidade destacando a importância da prevenção e de combater a hipertensão. Em Cocal de Telha, um estudo recente detectou que cerca de 15% da população sofre de hipertensão e diabetes.

Coordenadas pelas equipes do NASF, CAPS e ESF realizaram atendimento e orientaram a maneiras ideias para prevenir e evitar a hipertensão além de que para aqueles que possuem possam controlar e viver saudavelmente. As atividades acontecerão no Calçadão da Igreja São José Operário. O público presente pode aferir pressão arterial, fazer teste de glicemia, além de receber orientações nutricionais.

O Secretário Municipal de Saúde Deane Rodrigues acompanhou de perto os trabalhos e destacou o empenho dos profissionais da SMS na luta diária de manter uma prestação de serviço de qualidade e campanhas como essas transforma a saúde de Cocal de Telha uma referência na região. A população recebe toda atenção necessária e a Prefeitura de Cocal de Telha continuará investindo na saúde ofertando qualidade e eficiência. Disse o Secretário.

DEPTOCOMMARCELO BARROSMARCELO BARROS E JOELMA BONA