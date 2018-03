Após audiência com Ministério Público greve chega ao final

Após diversas tentativas em busca de uma solução para o movimento parcial de greve dos servidores da educação em Cocal de Telha, chegou ao fim na tarde desta Terça-Feira(20). A informação partiu da Secretaria Municipal de Educação após reunião entre Sindicato e Prefeitura com mediação do Promotor de Justiça Dr. Silvano Gustavo na sede do Fórum em Capitão de Campos.

A decisão ocorreu conforme foi antecipado pela Prefeita Ana Célia na tarde desta Segunda (19) em uma reunião na presença de centenas de pais de alunos no pátio da Escola Municipal Anísio Teodoro da Silva onde a gestora disse que buscaria a justiça para resolver o problema caso não aceitassem a proposta da gestão e retornassem a escola.

Durante a reunião com o MP os representantes do sindicato comunicaram aos presentes que aceitariam a proposta apresentada pela administração e que o movimento se encerraria. No final da tarde de hoje, ocorreu uma assembleia para anunciar à decisão e o comunicado de retorno imediato às escolas.

Foram 13 dias de paralisação parcial dos profissionais da educação onde em um levantamento apenas cerca de um pouco mais de 30 servidores aderiram ao movimento e que retornam a partir de amanha as suas funções e jornada de trabalho.

ASCOMMARCELO BARROSMARCELO BARROS