Ana Célia declara apoio a Vice-Governadora Margareth Coelho

A prefeita de Cocal de Telha Ana Célia participou na última Segunda-Feira(11) do encontro de prefeitos do Piauí que apoiam a permanência e reeleição da vice governadora Margareth Coelho na chapa majoritória ao lado de Wellington Dias.

Ana Célia assinou o apoio que contou com mais de cem assinaturas de prefeitos de todo o estado do Piauí manifestando a fidelidade a Margareth. “A vice governadora é uma referência entre todos nós e gostaríamos de vê-la na disputa mantendo sua posição ao lado de WD. É competente e leal ao governador, pois e outras é que desejamos sua permanência. São mais de 100 prefeitos que pedem e sinalizam essa vontade, a maioria quer que Margareth continue na chapa como vice do nosso governador Wellington Dias”.





MARCELO BARROSMARCELO BARROSMARCELO BARROS