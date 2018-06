Alunos do Ciclo de Alfabetização participam de aula na Biblioteca Municipal

A ideia de sentar em roda e ao lado de uma criança e ler com ela um livro infantil significar uma mudança em seu futuro além de proporciona a abertura de portas para que ela possa se tornar uma pessoa culta e apaixonada pela leitura. Apostando nesta metodologia, os alunos do ciclo de alfabetização (1º ao 3º Ano) do Ensino Fundamental da Escola Municipal Costa e Silva visitaram na manhã desta Quarta-Feira, dia 6 de Junho, a Biblioteca Municipal.

Na oportunidade além de conheceram o prédio e a estrutura ofertada, ainda participaram de uma roda de conversa onde a Professora Onilda Melo que contou de maneira muito especial uma belíssima história infantil interagindo permanentemente com as crianças. Um momento impar na vida destas crianças que são incentivadas a entrarem de vez no mundo da leitura. A escola aposta nesta estratégia pois trata-se de um ato simples, mas que no cotidiano da família fica esquecido por conta da rotina de trabalho dos pais.

Com o intuito de motivar ações como esta, na qual a leitura se torna uma prática diária, a direção da escola e a coordenação pedagógica tanto da unidade quanto do PNAIC apostam em projetos e aulas diferenciadas para estimular a leitura e melhorar os índices.

DEPTOCOMMARCELO BARROSMARCELO BARROS E JOELMA BONA