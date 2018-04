2º Desafio dos Amigos movimenta Cocal de Telha neste fim de semana

Acontecerá no Ginásio Poliesportivo Prefeito Raimundo Anísio em Cocal de Telha na manhã deste Domingo, dia 22 de Abril, a partir das 8 horas da manhã, a 2ª Edição do Desafio de Futsal dos Amigos. O evento movimentará o primeiro domingo dos Festejos de São José Operário.

Organizado por Rodrigo Ibiapina, o evento reunirá as equipes dos Amigos da Polícia e a Seleção Master de Cocal de Telha. Na oportunidade será distribuido materiais esportivos aos clubes amadores do município e ainda haverá sorteio de um uniforme completo.

O Deputado Federal Capitão Fábio Abreu, Deputado Estadual Antônio Félix e o Deputado Estadual Marden Meneses, já confirmaram presença e na disputa de futsal. Diversas lideranças como a Vereadora Karyne do Rodrigão, Prefeita Ana Célia, Vice-Prefeito Kilson Oliveira e diversas lideranças políticas se farão presentes no evento.

A expectativa é muito grande e de ginásio cheio de torcedores. Temos uma programação prevista a partir das 8 horas da manhã com amistoso de futsal organizado pela Secretaria Municipal de Esportes. Em seguida haverá o Desafio de Futsal e depois será a entrega dos materiais esportivos e sorteio da equipe. No ano passado a equipe do Juventude ganhou e recebeu um uniforme completo e todos receberam uma bola de futebol profissional.

DEPTOCOMMARCELO BARROSMARCELO BARROS E JOELMA BONA