Vídeo mostra abandono da Rodoviária de Castelo

Desde sua inauguração, em Dezembro de 2016, a Rodoviária Antonio Luiz Cardoso é um elefante branco na cidade de Castelo do Piauí. O prefeito Magno Soares (PT) alegou, ainda no início de sua gestão (2017), que um dos motivos do não funcionamento do terminal seria a falta de um trânsito municipalizado, só que aí surge uma curiosidade, "municipalizar o sistema de trânsito da zona urbana, garantindo a organização no tráfego de veículos e circulação de pedestres" foi uma de suas principais promessas de campanha e hoje, passados mais de dois anos e meio de mandato, a exemplo de muitas outras, também não saiu do papel.

Orçada em R$ 500.000,00 oriundos de emenda parlamentar do Deputado Mainha e localizada próximo à Churrascaria, Posto de Combustível e Casa de Show, o único terminal rodoviário do município encontra-se esquecido pelo poder público. Confira o vídeo completo produzido pela equipe da TV Castelo;

Clique aqui e confira a reportagem da TV Castelo!



Jailson Lima