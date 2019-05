Veículos estão parados há meses por descaso da Prefeitura de Castelo

Apesar dos altos valores que vem sendo licitados pela administração municipal de Castelo do Piauí em serviços de manutenção da frota e aquisição de peças, grande parte dos veículos que deveriam estar servindo a população foram encontrados abandonados no pátio da garagem/oficina localizada na Av. Antonino Freire. Nas imagens enviadas é possível ver ambulância, tratores e veículos oficiais que ficam expostos à céu aberto em estado deplorável virando sucata.

Em 20 deste mês a Prefeitura contratou a empresa J. L. SOARES DA SILVA EIRELI, situada na zona sul de Teresina-PI, no sentido de locar veículos para atender as necessidades das secretarias do município, o prefeito Magno Soares (PT) vai gastar exatos R$ 783.600,00 (setecentos e oitenta e três mil e seiscentos reais). Podendo dar um custo mensal de quase R$ 70 mil e diárias de quase R$ 3 mil. Ou seja, enquanto os automóveis de propriedade do município padecem abandonados há meses sem nenhum tipo de manutenção, o gestor resolve desperdiçar dinheiro público com aluguel de automóveis de uma empresa da capital. Já com peças automotivas, câmaras de ar e pneus ele pretende usar o montante de R$ 665.231,50. As informações são do Diário Oficial dos Municípios.

OUTRO LADO

A reportagem tentou contato por telefone com o prefeito Magno Soares (PT), para falar sobre o assunto, mas não obteve sucesso, pois, as nossas ligações foram direcionadas para a caixa postal.

