RETROCESSO: Centro Cirúrgico é desativado no Hospital Nilo Lima

O prefeito que prometeu a regionalização do Hospital Municipal Nilo Lima para garantir o atendimento dos serviços de média complexidade com equipamentos modernos e, até mesmo, a aquisição do Serviço de Atendimento Médico de Urgência -SAMU, hoje não consegue sequer manter os municipalidades antes garantidas na área da saúde. O único médico cirurgião e anestesista do hospital de Castelo do Piauí parou seus trabalhos após passar 12 meses sem receber os vencimentos referentes à produtividade.

Com 28 anos de atuação e 22 meses de férias e licenças vencidas, Dr. João José conversou com a equipe da TV Castelo (Web TV de bastante visibilidade na cidade) e contou o motivo da sua saída do centro cirúrgico. De acordo com o profissional, o motivo foi que a Prefeitura Municipal de Castelo do Piauí não repassa a produtividade por cada cirurgia feita há mais de um ano. Os valores são repassados pelo SUS (Sistema Único de Saúde) regularmente para a prefeitura que, por sua vez, não cumpre com seus compromissos há um ano.

O profissional destaca ainda que procurou a secretária de saúde do município, Leila Soares, assim como o diretor da instituição, Daniel Machado, para comunicar a dívida que chega ao montante de R$ 39.709,26. O posicionamento obtido foi que não havia como realizar o pagamento dos meses em débito naquele momento. E muito menos previsão.

Eram realizadas cerca de 20 intervenções cirúrgicas mensalmente, bem como recuperação pós-anestésica e pós-operatória. Com o centro desativado a população passa a ficar desassistida por esse serviço que há décadas tem atuado de forma eficiente. Até o momento o prefeito Magno Soares (PT), que tem protagonizado um verdadeiro desmonte em seu mandato, não veio a público pronunciar-se sobre o assunto.

Com informações da TV CASTELOJailson Lima