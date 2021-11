Prefeitura inaugura consultório de ginecologia na UBS Horácio Lima

A Prefeitura de Castelo do Piauí, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizou nesta quarta-feira (24) a inauguração do consultório de ginecologia na Unidade Básica de Saúde Horácio Lima.

Foto: Igo Rafael

O consultório conta com médica especialista, além de todos os equipamentos necessários para a realização de colposcopia, biópsia e cauterização do colo do útero.

Foto: Igo Rafael

O acesso ao serviço se dará através da estratégia de saúde da família, que é a porta de entrada do sistema de saúde.

Foto: Igo Rafael



"É um serviço de extrema importância, considerando que a população feminina correspondente mais de 50% da população. Agradecemos ao prefeito Magno por atender a nossa solicitação e implantar o serviço", disse a secretária de saúde, Toinha Sousa.

O prefeito Magno Soares também falou sobre a importância desse atendimento às mulheres. "É mais um serviço que colocamos à disposição da nossa população, evitando que as castelenses se desloquem para outras cidades em busca de atendimento e tenham gastos. A saúde sempre será uma das nossas prioridades”, disse o gestor.

