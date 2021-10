Prefeitura de Castelo realiza capacitação para associações

A Prefeitura de Castelo do Piauí, através da Secretaria Municipal de Agricultura, realizou o curso de capacitação em Associativismo, Reorganização e/ou criação de associações em Castelo do Piauí.





Foto: Divulgação/Prefeitura de Castelo do Piauí

As associações são organizações coletivas que surgiram como alternativa para o estabelecimento de um grupo com objetivos e interesses em comum. Elas têm por finalidade a promoção de assistência social, cultural, representação política, defesa de interesses de classe, filantropia entre outros.

A Prefeitura promoveu o encontro para a troca de experiências e aprendizados pelos presidentes e membros das associações castelenses.



Foto: Prefeitura de Castelo do Piauí

Estiveram presentes o prefeito Magno Soares, o secretário municipal de Agricultura, Jonas Soares, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, vereador Tomaz Almeida, o presidente da Associação de Criadores de Ovinos e Caprinos, José Garcia, representando todas as associações do município, e o empresário Amarildo Melo Duarte, proprietário da A. Melo Duarte Ltda.

