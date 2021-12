Prefeitura de Castelo fará rateio do FUNDEB para pagamento do 13º salário para professores

O prefeito de Castelo do Piauí, Magno Soares, juntamente com a secretária de educação, Idala Moreira, e o secretário de finanças, Marcos Aurélio, anunciou que Prefeitura irá ratear (dividir) os valores do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para os profissionais da rede pública municipal de ensino.



Durante a coletiva, o prefeito explicou que o rateio do Fundeb no que trata a Lei Municipal Nº 1.337/2021 do município de Castelo do Piauí, será concedido aos servidores lotados no magistério público municipal com exercício efetivo no ano de 2021. “A concessão do rateio será em caráter excepcional para o ano de 2021, ou seja, exclusivamente para esse ano”, destacou.

O gestor disse ser uma data ímpar para os professores municipais. “Os valores serão rateados aos profissionais do magistério para cumprimento dos limites legais dos 70% da educação básica destinada aos professores efetivos em exercício”, disse.

O prefeito destacou ainda que o rateio será pago em duas parcelas no mês de dezembro de 2021, sendo a primeira parcela no dia 07/12, segunda parcela dia 15/12, e no dia 20/12 será feito o pagamento para todos os servidores do município.

Os professores que possuem carga horária de 25h semanais no período doze meses, de janeiro a dezembro, irão receber R$ 12.400,00. Já os que possuem carga horária de 40h semanais no período de doze meses, também de janeiro a dezembro, receberão o valor de R$ 18.600,00.

Dividido os valores referentes a um décimo terceiro, a prefeitura de Castelo do Piauí vai pagar aos profissionais do magistério o equivalente a seis décimos terceiros, ou seja, pagará no ano de 2021 até o 19º salário aos professores da rede municipal.

