Prefeitura de Castelo do Piauí inaugura decoração natalina de 2021

A Prefeitura de Castelo do Piauí inaugurou na noite desta quinta-feira, 9 de dezembro, na praça Getúlio Vargas (Matriz da Igreja de Nossa Senhora do Desterro), a decoração natalina do município. Também receberam a ornamentação o portal de entrada da cidade, a praça Francisco Cardoso (praça do mercado), além da avenida Antonino Freire, proporcionado um clima especial nesta época do ano.



Durante a solenidade de inauguração, o prefeito Magno Soares falou sobre o natal ser um tempo de renovação e de esperança e deixou uma mensagem para todos os castelenses.

“Vivenciamos tempos difíceis, perdemos alguns amigos e familiares e, neste fim de ano, é um momento de renovar a fé e a esperança. Preparamos essa decoração para recebermos as famílias castelenses e os vistantes. Desejo a todos boas festas, um feliz natal e ano novo, claro, adotando os cuidados necessários devido à pandemia. Saúde e paz a todos os castelenses”, desejou o prefeito.

Estiveram presentes os vereadores Jadeilson, Marcelo Mineiro, Anderson Lima, Tomaz Almeida, além da secretária de governo e primeira-dama, Socorrinha Azevedo, secretário de infraestrutura, Marcos Germano o secretário de finanças, Marcos Aurélio.





