Prefeitura atrasa repasse para a Castelo do Piauí-PREV

Os repasses da Prefeitura Municipal de Castelo do Piauí para a Castelo do Piauí - PREV (Regime Próprio de Previdência Social) encontram-se em atrasados, de acordo com informações repassadas pela Câmara de Vereadores. Durante análise do balancete referente ao mês de Maio, segundo o Vereador Adalberto Neirane (PSDB) foram detectados atrasos nos repasses das seguintes secretarias: Secretaria Municipal de Educação - SEMED, Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS e Secretaria Municipal de Administração - SMA.

Logo após recebermos a informação entramos em contato com o Conselho Fiscal da Castelo do Piauí - PREV, que confirmou à equipe do Portal O Dia o atraso nos repasses das pastas citadas, e inclusive nos garantiu que já foi solicitado o levantamento do débito ao Gerente Financeiro da instituição.

Dentre as funções do Conselho Fiscal compete; fiscalizar a administração financeira e contábil do Fundo de Previdência e proceder, em face dos documentos de receita e despesa, conferindo a classificação dos fatos e examinando a sua procedência com exatidão. Podendo, para tanto, examinar a escrituração e respectiva documentação, demonstrativos contábeis.





Outro lado:

Entramos em contato com uma das responsáveis pela assessoria da Prefeitura Municipal de Castelo, Larice Sousa, na oportunidade ela nos direcionou para a Gerente Financeira da Castelo do Piauí - PREV, Hellen Cristine Soares, que também nos direcionou à outra pessoa. Tentamos contato com o prefeito Magno Soares (PT), mas o telefone celular encontrava-se desligado ou fora da área de cobertura até o fechamento desta matéria.



Jailson Lima