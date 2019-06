Prefeito pede nova autorização para obter empréstimo

O prefeitura de Castelo do Piauí encaminhou, no dia 17 de junho de 2019, projeto de lei à Câmara Municipal pedindo autorização para obter empréstimo de R$ 2 milhões junto ao Banco do Brasil. É a segunda autorização de empréstimo enviada pelo prefeito Magno Soares (PT) ao legislativo. No final do ano passado o gestor também encaminhou um projeto de lei solicitando autorização para realizar empréstimo de R$ 4,6 milhões de reais junto à Caixa Econômica Federal (CEF). O dinheiro desta vez é para ser utilizado na compra de equipamentos voltados para saúde e educação, no intuito de promover melhorias nestas duas áreas.

Na última sexta-feira (21) o Portal O Dia mostrou através de números do Portal da Transparência do Governo Federal que, apesar da crise, o ICMS (Imposto sobre Circulação de Merca­dorias e Serviços), FPM (Fundo de Parti­cipação dos Municípios), e o FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação), as principais receitas do município, apresentaram crescimento significativo entre 2017 e 2018. Quando avaliadas as três fontes de recursos destinados ao município, ainda de acordo com os números do Portal da Transparência, tem o aumento de impressionantes R$ 4.869.700,71 de um ano para o outro.

Não consta no histórico de gestões anteriores a realização de empréstimo para suprir as necessidades do município. É importante salientar que o ex-prefeito entregou a prefeitura com mais de R$ 3 milhões em caixa ao seu sucessor, como comprovado no documento abaixo assinado pelo próprio prefeito e alguns membros de sua equipe.

Jailson Lima