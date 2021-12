Prefeito Magno participa da abertura dos festejos em Castelo do Piauí

O prefeito de Castelo do Piauí, Magno Soares, juntamente com a primeira-dama, Socorrinha Azevedo, participaram na noite desta quinta-feira (16/12) da procissão e missa de abertura dos Festejos de Nossa Senhora do Desterro, padroeira do município. A procissão teve início no portal da cidade e encerrou na praça da matriz.

Milhares de fiéis acompanharam a procissão e demonstraram sua devoção à padroeira. Também participaram o vice-prefeito Daniel Machado, além de vereadores e secretários municipais.

Após a procissão, foi celebrada a missa pelo padre Tadeusz Semmerling na Igreja Matriz.

O festejo seguirá até o dia 26 de dezembro de 2021.

