Prefeito diz não ter conhecimento de denúncias e CPI's

Aparentemente o Prefeito Magno Soares (PT) não sabe o que se passa na Câmara Municipal. Na última sessão ordinária, o assunto que acabou rendendo debates acalorados entre governistas e oposicionistas foram as questões ligadas ao denominado “Programa do Leite”, caso denunciado pela casa que após apuração constatou a existência da distribuição do alimento para cerca de 40 pessoas cadastradas através da SMAS (Secretaria Municipal de Assistência Social). Segundo o Ver. Raimundinho Mineiro na sessão de terça-feira (5), 'trata-se de um projeto fantasma, clandestino, pois não passou por votação daquela casa, além da falta de licitação e dotação orçamentária dentre outras inúmeras irregularidades que caracterizariam Improbidade Administrativa'.

O caso foi denunciado ao Ministério Público como exposto pelo vereador do PSB na Câmara durante a sessão de terça-feira passada.



O outro caso que o gestor disse não ter conhecimento foi o denunciado pelo Portal O Dia, de um veículo oficial da Prefeitura Municipal de Castelo do Piauí flagrado circulando fora do horário de serviço, às 03 da madrugada dia 27 de Outubro (domingo). As imagens mostraram um carro oficial da Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS parado próximo aos bares no centro da cidade, possivelmente pegando um artista que participava de evento realizado nas proximidades.







Nota enviada pelo Prefeito:

A Prefeitura de Castelo do Piauí não foi informada de nenhum inquérito do Ministério Público, não existe nenhuma CPI pra investigar possíveis irregularidades na gestão, onde também, não existe nenhum “Programa de Leite” no município, como notifica a matéria vinculada pelo portal.

A Prefeitura de Castelo do Piauí, em nome do Prefeito Magno Soares, está a disposição para maiores esclarecimentos a respeito da matéria vinculada pelo meio de comunicação.

Jailson Lima